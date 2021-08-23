Современная пешеходная зона появилась у станций метро "Динамо" и "Петровский парк"

08:26
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Специалисты завершили комплексное благоустройство территории около станций метро "Динамо" и "Петровский парк". Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Работы выполнены на Московской аллее и площади у станции метро "Динамо", в результате создано современное комфортное общественное пространство, где можно проводить различные городские мероприятия и просто отдыхать", – рассказал вице-мэр.
Бирюков отметил, что благодаря благоустройству пассажирам будет комфортнее перемещаться. Специалисты установили лавочки, информационные стелы, энергоэффективные фонари и уличные торшеры, а также оборудовали велопарковки.
Ранее в Москве специалисты завершили благоустройство территории возле станции "Народное ополчение" Большой кольцевой линии метро. На улице Демьяна Бедного отремонтировали и заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, обновили тротуары, организовали около 200 парковочных мест для автомобилей и велопарковку.
До этого Бирюков рассказал, что к сентябрю планируется завершить благоустройство территорий, прилегающих к станциям БКЛ "Зюзино" и "Новаторская". По его словам, там планируется убрать под землю все воздушные кабельные линии, сделать удобные тротуары и обновить уличное освещение.
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