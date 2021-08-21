Скейт-парк появится в пойме реки Чермянки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В пойме реки Чермянки появится спортивно-развлекательное пространство для поклонников экстремальных видов спорта, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства.

Как уточняется, площадь скейт-парка составит 1,6 тысячи квадратных метров. Он расположится на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. Зону поделят на две части, что позволит одновременно кататься и новичкам, и профессионалам.

"Стрит-зона" для начинающих будет имитировать уличные препятствия. В ней сделают перила для отработки скольжения по граням и грайнд-бокс для скольжения по плоскостям. Для более опытных спортсменов создадут зону "Скейт-плаза" с волнообразными чашами для амплитудных тренировок, разгонными горками и фанбоксом для отработки вращений, пролетов, скольжений, балансирования на двух колесах", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по периметру установят скамейки для отдыха, около скейт-парка разместят парковочные места для самокатов и информационный стенд.

Специалисты уже подготовили основание и установили каркасные элементы рамп, формируют искусственные препятствия. Начаты работы по заливке покрытия из высокопрочной бетонной смеси.

Ранее сообщалось, что в пойме реки Чермянки до конца года оборудуют десять детских площадок. Отмечалось, что природный рельеф позволяет устроить горки, тарзанки и скалодром. Также на площадках появятся карусели и качели для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Изготовить игровые комплексы должны из устойчивых к погодным изменениям и способных выдерживать высокие нагрузки дуба и горной лиственницы.

Кроме того, в пойме реки Чермянки началось строительство нового экоцентра. Для работы используются преимущественно природные материалы. Площадь здания составит более 1,2 тысячи квадратных метров.

