Скейт-парк появится в пойме реки Чермянки

09:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В пойме реки Чермянки появится спортивно-развлекательное пространство для поклонников экстремальных видов спорта, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства.
Как уточняется, площадь скейт-парка составит 1,6 тысячи квадратных метров. Он расположится на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. Зону поделят на две части, что позволит одновременно кататься и новичкам, и профессионалам.
"Стрит-зона" для начинающих будет имитировать уличные препятствия. В ней сделают перила для отработки скольжения по граням и грайнд-бокс для скольжения по плоскостям. Для более опытных спортсменов создадут зону "Скейт-плаза" с волнообразными чашами для амплитудных тренировок, разгонными горками и фанбоксом для отработки вращений, пролетов, скольжений, балансирования на двух колесах", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что по периметру установят скамейки для отдыха, около скейт-парка разместят парковочные места для самокатов и информационный стенд.
Специалисты уже подготовили основание и установили каркасные элементы рамп, формируют искусственные препятствия. Начаты работы по заливке покрытия из высокопрочной бетонной смеси.
Ранее сообщалось, что в пойме реки Чермянки до конца года оборудуют десять детских площадок. Отмечалось, что природный рельеф позволяет устроить горки, тарзанки и скалодром. Также на площадках появятся карусели и качели для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Изготовить игровые комплексы должны из устойчивых к погодным изменениям и способных выдерживать высокие нагрузки дуба и горной лиственницы.
Кроме того, в пойме реки Чермянки началось строительство нового экоцентра. Для работы используются преимущественно природные материалы. Площадь здания составит более 1,2 тысячи квадратных метров.
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