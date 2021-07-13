Десять детских площадок оборудуют в пойме реки Чермянки в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Десять детских площадок будут оборудованы в пойме реки Чермянки до конца года. Информация об этом появилась в телеграм-канале столичного комитета городского хозяйства.

"Площадки для детей разных возрастов появятся на участках от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и вдоль Юрловского проезда – от проезда Дежнева до улицы Молодцова", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что природный рельеф позволяет устроить горки, тарзанки и скалодром. Также на площадках появятся карусели и качели для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Изготовить игровые комплексы должны из устойчивых к погодным изменениям и способных выдерживать высокие нагрузки дуба и горной лиственницы.

"В рамках реализации проекта "Парк Яуза" на северо-востоке столицы создается единая зеленая зона протяженностью более 16 километров – от МКАД до Ростокинского акведука с выходами в парк "Лосиный остров" и на ВДНХ", – рассказали в комитете городского хозяйства.

Там добавили, что при разработке проекта учитывались пожелания местных жителей. "Парк Яуза" станет самым протяженным экопарком в Европе.

Ранее Сергей Собянин рассказал о создании парковых и пешеходных зон в шести районах города. Благоустройство планируется провести в районах Новокосино, Новогиреево, Нижегородском, Рязанском, Текстильщики и Некрасовка.

