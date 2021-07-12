Собянин рассказал о создании парковых и пешеходных зон в шести районах Москвы

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Сергей Собянин рассказал о создании общественных пространств в столичных районах Новокосино, Новогиреево, Нижегородский, Рязанский, Текстильщики и Некрасовка. Об этом он написал в своем блоге.

Так, в Новокосине будет благоустроена прилегающая к Салтыковскому лесопарку территория, на которой фактически появится новый парк. В нем обустроят детские и спортивные площадки, велодорожки, установят памп-трек и построят скейт-парк. Кроме того, в порядок приведут пруд, а по всей территории высадят деревья и кустарники.

В Новогиреево появится пешеходная зона по 3-му проспекту Новогиреева, от железнодорожной платформы Новогиреево до одноименной станции метро. Тротуары здесь расширят, а пешеходную часть улицы отделят от трамвайных путей с помощью деревьев и кустарников, для местных жителей установят садовые качели. Будет решена проблема хаотичной парковки: дополнительные места для машин сделают во дворах. На трамвайных остановках установят современные павильоны ожидания.

В Рязанском районе обновят парк "Плющево", расположенный рядом с одноименной железнодорожной платформой. До конца текущего года в нем появится площадка для воркаута и велодорожка. В порядок приведут детские площадки и зоны отдыха, установят освещение, высадят новые кустарники и цветы. Появится также и площадка для выгула собак.

Благоустройство также ждет два пешеходных маршрута в районе от станции Плющево в сторону Рязанского проспекта и от 1-й Новокузьминской улицы до сквера имени Федора Полетаева. На последнем, помимо прочего, обустроят места для игры в настольный теннис.

Между тем в Нижегородском районе в народном парке "Карачарово" отремонтируют дорожки и детскую площадку, организуют зону с силовыми тренажерами и пикниковые точки. Также планируется благоустроить сквер, в котором находится памятник "Погибшим воинам 1941–1945".

В Текстильщиках в сквере, расположенном в 1-м Саратовском проезде, обустроят зону отдыха, а также площадку для баскетбола. А в Некрасовке в порядок приведут парк "Некрасовский бульвар": в нем установят освещение, обновят озеленение, создадут альпийские горки, построят спортивную площадку.

Ранее сообщалось, что в рамках благоустройства территории вокруг нового входного павильона Московского зоопарка построят два сухих фонтана, к устройству чаш которых уже приступили.

Дополнительный вход расположится недалеко от станции метро "Баррикадная". Предполагается, что строительные работы завершат во втором полугодии этого года. На данный момент специалисты завершили монолитные работы и приступили к финальной отделке внутренних помещений.

