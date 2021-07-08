Два фонтана построят около нового входного павильона Московского зоопарка

10:25
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Два сухих фонтана построят в ходе благоустройства территории вокруг нового входного павильона в Московском зоопарке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.
"Сейчас идут работы по устройству чаш фонтанов", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.
В пресс-службе напомнили, что новый дополнительный вход расположится недалеко от станции метро "Баррикадная".
Предполагается, что строительные работы завершат во втором полугодии этого года. На данный момент специалисты завершили монолитные работы и приступили к финальной отделке внутренних помещений.
Ранее сообщалось, что реконструкция моста в Московском зоопарке завершится до конца года. На мосту, который соединяет старую и новую части зоосада, уже установили дополнительное пролетное строение через Большую Грузинскую улицу – несущую деталь конструкции.
Когда реконструкция завершится, ширина прохода увеличится с четырех метров до девяти. Длина конструкции составит 22 метра, а высота – 12 метров.
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