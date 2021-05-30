Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реконструкция моста в Московском зоопарке завершится до конца года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что на мосту, который соединяет старую и новую части зоосада, установили дополнительное пролетное строение через Большую Грузинскую улицу – несущую деталь конструкции.

Когда реконструкция завершится, ширина прохода увеличится с четырех метров до девяти. Длина конструкции составит 22 метра, а высота — 12 метров. Благодаря декоративным ограждениям из алюминиевых сплавов обновленный мост по форме будет напоминать закручивающуюся морскую волну.

Помимо моста, в зоопарке строят павильон "Ластоногие, площадь которого составит 5,4 тысячи квадратных метров. В здании разместится шесть бассейнов с эффектом искусственной волны, где будут плавать моржи, сивучи, северные морские котики, нерпы и серые тюлени.

Также возводится новый вход со стороны станции метро "Баррикадная". Это будет двухэтажное здание с билетными кассами и турникетами, там разместятся сувенирные магазины, кафе и образовательный центр.

С 12 мая временно закрыли мост между старой и новой территориями Московского зоопарка. Проход между его частями будет осуществляться по наземному пешеходному переходу на Большой Грузинской.

Кроме того, для посетителей открыли три дополнительных входа: на Большой Грузинской, доме 1, строении 103, и доме 8, строении 26, а также на Садовой-Кудринской, доме 3Б.