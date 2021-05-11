Мост между территориями Московского зоопарка закроют с 12 мая

Фото: moscowzoo.ru

С 12 мая будет временно закрыт мост между старой и новой территориями Московского зоопарка. Об этом говорится на официальной странице в Facebook столичного зоопарка.

Уточняется, что проход между его частями будет осуществляться по наземному пешеходному переходу на Большой Грузинской. Кроме того, для посетителей открыли три дополнительных входа: на Большой Грузинской, доме 1, строении 103, и доме 8, строении 26, а также на Садовой-Кудринской, доме 3Б.

В апреле в Пресненском районе столицы завершилось строительство Детского зоопарка. Он будет работать круглый год, а на его территории появится зона отдыха, ферма с хозяйственным двором и контактной площадкой, информационный центр с кафе.

Кроме того, до 2023 года в Московском зоопарке планируется построить новый павильон "Ластоногие" и вход со стороны метро "Баррикадная".

