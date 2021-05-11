До конца 2023 года в Москве введут в эксплуатацию 15 объектов культуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца 2023 года в Москве реконструируют и возведут 15 объектов культуры. Среди них четыре театра и столько же музеев, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Наша глобальная задача состоит в том, чтобы москвичи, вне зависимости от района проживания, имели комфортный доступ ко всей необходимой инфраструктуре для жизни, работы и, конечно, проведения досуга", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

В ближайшее время открыть планируется новую сцену в театре "Уголок дедушки Дурова" в Мещанском районе Москвы. В 2022 году ремонт закончится в Московском театре эстрады. Кроме того, преображение ждет Московский зоопарк: на его территории заработает несколько новых объектов. Там появится павильон "Ластоногие" и вход со стороны метро "Баррикадная". Параллельно идет подготовка документов для реконструкции оранжерейного комплекса музея-заповедника "Царицыно", а в Коммунарке построят фондохранилище для столичных музеев.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице реконструировали уже две трети театров, еще 30 зданий ждет обновление в ближайшие три года. Он также добавил, что 2020 году ремонт завершился на 138 объектах культуры.

