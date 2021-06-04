В Московском зоопарке почти завершили монтаж траволаторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство нового входного павильона в Московском зоопарке планируется завершить во второй половине текущего года. В настоящее время заканчивается монтаж траволаторов, рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, на данный момент возведен монолитный конструктив здания, построены внутренние стены и перегородки, идут отделочные работы.

Дополнительный вход появится недалеко от станции метро "Баррикадная". В двухэтажном павильоне разместят билетные кассы с турникетами, сувенирные магазины, кафе и образовательный центр.

Ранее сообщалось, что реконструкция моста в Московском зоопарке завершится до конца года. На мосту, который соединяет старую и новую части зоосада, уже установили дополнительное пролетное строение через Большую Грузинскую улицу – несущую деталь конструкции.

Когда реконструкция завершится, ширина прохода увеличится с четырех метров до девяти. Длина конструкции составит 22 метра, а высота — 12 метров.

