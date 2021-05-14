Собянин рассказал о строительстве входа в зоопарк со стороны метро "Баррикадная"

17:42
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин рассказал о строительстве входа в Московский зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная". Об этом мэр написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, возводится двухэтажный павильон, где разместятся билетные кассы, образовательный центр, сувенирные магазины и кафе. Таким образом планируется разгрузить главный вход, подчеркнул Собянин.
Он отметил, что город продолжает реконструкцию зоосада, чтобы обитателям и гостям было в нем комфортно. В частности, мэр сообщил о том, что в зоопарке реконструируют пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу.
"Увеличим ширину с 4 до 9 метров. Перемещаться между старой и новой частями зоопарка будет намного проще, улучшится обзор", – пояснил Собянин.
Помимо этого, строится павильон "Ластоногие". Там разместятся пять бассейнов с помещениями для морских животных. Мэр подчеркнул, что будут созданы условия, максимально приближенные к природным.
В заключение Собянин рассказал, что недавно в зоосад привезли спасенного на севере белого медвежонка. Сейчас он осваивает новое жилье.
С 12 мая временно закрыли мост между старой и новой территориями Московского зоопарка. Проход между его частями будет осуществляться по наземному пешеходному переходу на Большой Грузинской.
Кроме того, для посетителей открыли три дополнительных входа: на Большой Грузинской, доме 1, строении 103, и доме 8, строении 26, а также на Садовой-Кудринской, доме 3Б.
До 2023 года в Московском зоопарке планируется построить новый павильон "Ластоногие" и вход со стороны метро "Баррикадная".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: