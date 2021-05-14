Собянин рассказал о строительстве входа в зоопарк со стороны метро "Баррикадная"

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин рассказал о строительстве входа в Московский зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная". Об этом мэр написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, возводится двухэтажный павильон, где разместятся билетные кассы, образовательный центр, сувенирные магазины и кафе. Таким образом планируется разгрузить главный вход, подчеркнул Собянин.

Он отметил, что город продолжает реконструкцию зоосада, чтобы обитателям и гостям было в нем комфортно. В частности, мэр сообщил о том, что в зоопарке реконструируют пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу.

"Увеличим ширину с 4 до 9 метров. Перемещаться между старой и новой частями зоопарка будет намного проще, улучшится обзор", – пояснил Собянин.

Помимо этого, строится павильон "Ластоногие". Там разместятся пять бассейнов с помещениями для морских животных. Мэр подчеркнул, что будут созданы условия, максимально приближенные к природным.

В заключение Собянин рассказал, что недавно в зоосад привезли спасенного на севере белого медвежонка. Сейчас он осваивает новое жилье.

С 12 мая временно закрыли мост между старой и новой территориями Московского зоопарка. Проход между его частями будет осуществляться по наземному пешеходному переходу на Большой Грузинской.

Кроме того, для посетителей открыли три дополнительных входа: на Большой Грузинской, доме 1, строении 103, и доме 8, строении 26, а также на Садовой-Кудринской, доме 3Б.

До 2023 года в Московском зоопарке планируется построить новый павильон "Ластоногие" и вход со стороны метро "Баррикадная".

