Строительство экоцентра началось в пойме реки Чермянки в столице

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты приступили к возведению нового экоцентра в пойме реки Чермянки в Москве, говорится в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Уже выполнили устройство основания. Сейчас монтируем металлокаркас и возводим стены. На очереди – перегородки и кровля, фасадные работы и внутренняя отделка, монтаж внутренних инженерных коммуникаций", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в строительстве и оформлении предпочтение отдадут природным материалам, прежде всего дереву. А частичное витражное остекление позволит естественному свету проникать в здание.

"Рядом планируем создать вертикальную ферму, аптекарский огород и сенсорный сад. Работы завершим в этом году", – говорится в сообщении.

В новом здании, общая площадь которого составит более 1,2 тысячи квадратных метров, посетители смогут познакомиться с экопрофессиями будущего. Новое пространство создается в рамках реализации проекта "Парк Яуза".

Ранее сообщалось, что в пойме реки Чермянки до конца года оборудуют десять детских площадок. Отмечалось, что природный рельеф позволяет устроить горки, тарзанки и скалодром. Также на площадках появятся карусели и качели для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Изготовить игровые комплексы должны из устойчивых к погодным изменениям и способных выдерживать высокие нагрузки дуба и горной лиственницы. Предполагается, что "Парк Яуза" станет самым протяженным экопарком в Европе.