Сквер им. А. Чехова на юго-востоке Москвы благоустроят в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сквер имени А. Чехова на юго-востоке Москвы в районе Люблино благоустроят в 2021 году, работы уже выполнены на 80 процентов. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Реконструируем спортивную и детскую площадки, установим новые опоры освещения, обновим фотозону для молодоженов с декоративным мостиком и качелями, дополнительно высадим деревья и кустарники, разобьем цветники и устроим живую изгородь, приведем в порядок газоны", – говорится в сообщении.

Сквер расположен в районе Люблино между Таганрогской, Армавирской и Краснодарской улицами. На территории высажен вишневый сад. Центральную аллею сквера украшает бюст А. Чехова работы скульптора Салавата Щербакова, а также установлены деревянные фигуры героев произведений русского писателя – "Дама с собачкой", "Каштанка", "Человек в футляре", "Лошадиная фамилия".

Ранее комплекс городского хозяйства Москвы сообщал, что на востоке столицы появится новое общественное пространство. Специалисты благоустраивают Гольяновский парк, в районе Алтайской улицы создадут спортивный кластер.