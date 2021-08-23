Фото: Городское хозяйство Москвы

На востоке столицы появится новое общественное пространство. Специалисты благоустраивают Гольяновский парк, в районе Алтайской улицы создадут спортивный кластер, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Реконструируем футбольное поле, обустроим корт для большого тенниса и площадки с навесами для волейбола и баскетбола, установим уличные тренажеры и столы для пинг-понга, проложим дорожку для бега. Рядом появится просторная детская площадка", – говорится в сообщении.

Кроме того, у пруда напротив Уральской улицы планируют обустроить пристань. Там появится пункт проката лодок и катамаранов, а также павильон для проведения мастер-классов. Неподалеку обустроят памп-трек.

В парке создадут оригинальную смотровую площадку напротив дома 4 по Уссурийской улице, которая станет архитектурным акцентом общественного пространства.

Также специалисты обновят дорожно-тропиночную сеть, высадят более 200 деревьев и 2 тысяч кустарников, установят дополнительное освещение.

Ранее на улице Скульптора Мухиной, дом 12, корпус 2, появился новый детский игровой комплекс "Средневековый замок".

Также в рамках благоустройства дворовой территории заменили асфальт на проездах и тротуарах, обустроили газоны и высадили более 200 кустарников. По пожеланиям жителей на месте "народных троп" устроили удобную дорожно-тропиночную сеть.