Фото: Городское хозяйство Москвы
На востоке столицы появится новое общественное пространство. Специалисты благоустраивают Гольяновский парк, в районе Алтайской улицы создадут спортивный кластер, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Реконструируем футбольное поле, обустроим корт для большого тенниса и площадки с навесами для волейбола и баскетбола, установим уличные тренажеры и столы для пинг-понга, проложим дорожку для бега. Рядом появится просторная детская площадка", – говорится в сообщении.
Кроме того, у пруда напротив Уральской улицы планируют обустроить пристань. Там появится пункт проката лодок и катамаранов, а также павильон для проведения мастер-классов. Неподалеку обустроят памп-трек.
В парке создадут оригинальную смотровую площадку напротив дома 4 по Уссурийской улице, которая станет архитектурным акцентом общественного пространства.
Также специалисты обновят дорожно-тропиночную сеть, высадят более 200 деревьев и 2 тысяч кустарников, установят дополнительное освещение.
Ранее на улице Скульптора Мухиной, дом 12, корпус 2, появился новый детский игровой комплекс "Средневековый замок".
Также в рамках благоустройства дворовой территории заменили асфальт на проездах и тротуарах, обустроили газоны и высадили более 200 кустарников. По пожеланиям жителей на месте "народных троп" устроили удобную дорожно-тропиночную сеть.
В столице модернизируют детские площадки
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