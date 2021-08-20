В Ново-Переделкине появился игровой комплекс в виде средневекового замка

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы "

На улице Скульптора Мухиной, дом 12, корпус 2, появился новый детский игровой комплекс "Средневековый замок" для детей постарше. Об этом сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".

Также в рамках благоустройства дворовой территории заменили асфальт на проездах и тротуарах, обустроили газоны и высадили более 200 кустарников. По пожеланиям жителей на месте "народных троп" устроили удобную дорожно-тропиночную сеть.

Кроме того, рядом с домом 12 обновили детскую площадку для детей младшего возраста. Там появился игровой комплекс с качелями, песочницей и каруселью. А около дома 12, корпуса 1, обновили спортивную площадку. Специалисты сделали футбольное поле с искусственным газоном, рядом установили современные уличные тренажеры.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Новокосино в нынешнем году появится зона отдыха со скейт-парком и памп-треком. В пресс-службе отметили, что в северной части обустроили площадку для выгула собак с оборудованием для дрессировки. А на Мирском проезде создадут зону тихого отдыха с лавочками и цветниками. Вдоль Салтыковской улицы появятся велосипедные дорожки и пространство для бега.