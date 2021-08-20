Зона отдыха со скейтпарком и памп-треком появится в Новокосине в этом году

13:41
Фото: комплекс городского хозяйства
В столичном районе Новокосино в нынешнем году появится зона отдыха со скейтпарком и памп-треком. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
Как уточняется, в южной части специалисты оборудовали спортивную зону со скейтпарком, памп-треком и площадкой воркаут. Там появилась детская площадка, точки для пикника, а также павильон с пунктом проката спортивного инвентаря.
В пресс-службе отметили, что в северной части обустроили площадку для выгула собак с оборудованием для дрессировки. А на Мирском проезде создадут зону тихого отдыха с лавочками и цветниками. Вдоль Салтыковской улицы появятся велосипедные дорожки и дорожки для бега.
Также в ходе благоустройства территории будут установлены уличные фонари, высажены деревья и кустарники.
Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в столице до середины сентября планируют благоустроить около четырех тысяч дворов. В ходе проведения работ во дворах обустраивают тротуары, пешеходные дорожки и меняют асфальт. Также там ремонтируют и ставят новые площадки для детей, устанавливают лавочки и урны, новые опоры освещения с энергосберегающими лампами, а осенью специалисты высадят деревья и кустарники.
Собянин представил основные проекты благоустройства северо-запада Москвы
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