Реконструкция стадиона "Москвич" выполнена на 65%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Работы по реконструкции стадиона "Москвич" выполнены на 65 процентов, на данный момент специалисты прокладывают систему полива и дренажа на будущем футбольном поле. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Реконструкцию стадиона начали в 2019 году, а уже к настоящему времени работы выполнены на 65 процентов. Такой темп работ позволит провести открытие стадиона к будущей весне", – сказал Бочкарев.

Он отметил, что также на данный момент проводятся работы по монтажу козырька над трибунами, отделке фасадов и помещений, расположенных под трибунами.

Бочкарев заявил, что стадион "Москвич" после ремонтных работ станет точкой притяжения жителей района Текстильщики. Обновленная арена позволит проводить соревнования по футболу и легкой атлетике, создать сектора для прыжков с шестом, обычного и тройного прыжка в длину, прыжков в высоту, бега с препятствиями, а также метания легкоатлетического ядра.

Кроме того, под трибунами стадиона разместят стрелковую галерею. На территории расположится пресс-центр, зал для конференций, mix-зона, рабочие места для прессы, ТВ и радиостудии, комментаторские. Фойе для зрителей обустроят на втором уровне трибун.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию Бережковской набережной на западе Москвы, были проведены сезонные работы по расшивке швов гранитной облицовки.