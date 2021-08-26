Реконструкция стадиона "Москвич" выполнена на 65%

12:00
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Работы по реконструкции стадиона "Москвич" выполнены на 65 процентов, на данный момент специалисты прокладывают систему полива и дренажа на будущем футбольном поле. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Реконструкцию стадиона начали в 2019 году, а уже к настоящему времени работы выполнены на 65 процентов. Такой темп работ позволит провести открытие стадиона к будущей весне", – сказал Бочкарев.
Он отметил, что также на данный момент проводятся работы по монтажу козырька над трибунами, отделке фасадов и помещений, расположенных под трибунами.
Бочкарев заявил, что стадион "Москвич" после ремонтных работ станет точкой притяжения жителей района Текстильщики. Обновленная арена позволит проводить соревнования по футболу и легкой атлетике, создать сектора для прыжков с шестом, обычного и тройного прыжка в длину, прыжков в высоту, бега с препятствиями, а также метания легкоатлетического ядра.
Кроме того, под трибунами стадиона разместят стрелковую галерею. На территории расположится пресс-центр, зал для конференций, mix-зона, рабочие места для прессы, ТВ и радиостудии, комментаторские. Фойе для зрителей обустроят на втором уровне трибун.
Ранее специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию Бережковской набережной на западе Москвы, были проведены сезонные работы по расшивке швов гранитной облицовки.
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