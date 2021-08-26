Специалисты завершили ремонт Бережковской набережной на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт Бережковской набережной на западе Москвы, были проведены сезонные работы по расшивке швов гранитной облицовки, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаются сезонные работы по расшивке швов гранитной облицовки набережных, до середины ноября планируется отремонтировать более 240 тысяч погонных метров. Ремонт завершен на Бережковской набережной, в ближайшее время работы начнутся на Лужнецкой. Затем обновим швы на набережных Тараса Шевченко, Пречистенской и Кремлевской", – заявил Бирюков.
Он отметил, что расшивку швов набережных проводят каждые пять лет. Такие работы необходимы для увеличения срока эксплуатации сооружений. Часто смещение гранитных плит и их выпадение происходит из-за прорастания травы.
Ремонт швов начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя и промывают. Затем заполняют их полимерцементным материалом и затирают специальным водонепроницаемым раствором.
Бирюков добавил, что проведение таких работ не затрагивает горожан, набережные не перекрывают. Строительные леса устанавливаются со стороны воды и передвигаются с участка на участок.
Ранее сообщалось, что набережные Москвы приводят в порядок. В рамках благоустройства 32 из них уже обновили. На финишной прямой реконструкция острова Балчуг. На 4 набережных – Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской – уже уложили новый асфальт. Скоро там появятся не только комфортные зоны для прогулок, но и специальные места для селфи.
В столице благоустроили 32 набережные Москвы-реки
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