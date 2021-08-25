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Город

07:38

В Москве завершилась реконструкция 12 прудов

город благоустройство

В Москве реконструировали 12 водоемов

В столице завершена реконструкция 12 городских прудов, на еще 15 объектах работы продолжаются. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках проектов полностью приводим водоемы в порядок: ремонтируем береговые укрепления, очищаем дно от ила, при необходимости создаем водоупорный слой для постоянного поддержания уровня воды", – пояснил он.

Бирюков добавил, что для столицы пруды являются важной составляющей формирования городской среды. По его словам, они создают благоприятные климатические условия, а также пользуются популярностью среди горожан.

Специалисты регулярно обследуют пруды для обеспечения их надлежащего содержания. Если выявляется проблема, то принимается решение о реконструкции, добавил заммэра.

Перечни водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируются ежегодно с учетом мнения горожан.

Ранее сообщалось, что сквер имени А. Чехова на юго-востоке Москвы в районе Люблино благоустроят в 2021 году, работы уже выполнены на 80 процентов.

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