В Москве завершилась реконструкция 12 прудов

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В Москве реконструировали 12 водоемов
В столице завершена реконструкция 12 городских прудов, на еще 15 объектах работы продолжаются. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках проектов полностью приводим водоемы в порядок: ремонтируем береговые укрепления, очищаем дно от ила, при необходимости создаем водоупорный слой для постоянного поддержания уровня воды", – пояснил он.
Бирюков добавил, что для столицы пруды являются важной составляющей формирования городской среды. По его словам, они создают благоприятные климатические условия, а также пользуются популярностью среди горожан.
Специалисты регулярно обследуют пруды для обеспечения их надлежащего содержания. Если выявляется проблема, то принимается решение о реконструкции, добавил заммэра.
Перечни водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируются ежегодно с учетом мнения горожан.
Ранее сообщалось, что сквер имени А. Чехова на юго-востоке Москвы в районе Люблино благоустроят в 2021 году, работы уже выполнены на 80 процентов.
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