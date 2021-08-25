Сквер у театра "Гжель" на северо-западе Москвы благоустроят в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завершаются работы по благоустройству сквера у театра танца "Гжель" на северо-западе Москвы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Обновили покрытие тротуаров и площади перед театром, обустроили новую детскую площадку с каруселями и горками, оборудовали зону воркаут и установили столы для пинг-понга, дополнительно высадили полсотни деревьев и более 800 кустарников, разбили цветники, привели в порядок газоны, установили новые опоры освещения", – говорится в сообщении.

Театр был создан в 1988 году к 650-летию исконно русского промысла – гжели. Народные мотивы выступают основой песенно-танцевальных композиций театра. Артисты стремятся рассказать языком танца о народных российских промыслах, передать их дух и красоту.

Ранее сообщалось, что сквер имени А. Чехова на юго-востоке Москвы в районе Люблино благоустроят в 2021 году, работы уже выполнены на 80 процентов.