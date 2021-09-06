В Москве открыли памятник молодому Достоевскому

Фото: Григорий Калачьян и Александр Овчинников/Фотохроника ТАСС

В Москве открыли памятник, посвященный 200-летию со дня рождения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Торжественная церемония состоялась 6 сентября у книжного клуба "Достоевский", передает РИА Новости.

Участие в мероприятии принял праправнук писателя Алексей Дмитриевич Достоевский, приехавший на церемонию из Санкт-Петербурга.

"Москва – родной город для Достоевского, можно сказать, что во многих его произведениях Москва представлена матерью, это можно вычитать между строк. Я очень рад, что количество памятников в первопрестольной лидирует, и Федора Михайловича изобразили в таком замечательном возрасте, возрасте мечтаний", – отметил Алексей Достоевский.

Бронзовый памятник изображает Достоевского 25-летним юношей. Именно в этом возрасте он решил посвятить себя литературе. В руке у писателя – произведение А.С. Пушкина "Борис Годунов".

Памятник создала выпускница Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, скульптор Анастасия Лужина.

Ранее на северо-востоке столицы открыли памятник героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения. Торжественная церемония состоялась 4 сентября.