В "Гоголь-центре" состоится премьера спектакля "Декамерон"

В "Гоголь-центре" показывают премьеру, спектакль Кирилла Серебренникова "Декамерон". Это совместная постановка с Deutsches Theater Berlin. Участвуют десять актеров – шесть российских и четыре немецких.

Репетировали в начале 2019 года, успели с успехом показать работу в Берлине. Но затем началась пандемия и локдауны, сыграть спектакль в Москве стало невозможно. И его все это время очень ждала публика и коллеги-артисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.