"Историс": фанаты заметили Бородину на вечеринке с бизнесменом Эриком Авагяном

Ксения Бородина больше не свободна. Такой вывод сделали бдительные фанаты после того, как в очередной раз заметили телеведущую на вечеринке с бизнесменом Эриком Авагяном. Однако ходят слухи, что новый возлюбленный теледивы не так богат, как кажется.

Правда ли, что у него нет даже собственной машины, а проекты терпят убытки? Не повлияет ли его финансовая несостоятельность на отношения пары? И почему недавний супруг теледивы Курбан Омаров вдруг решил похвалиться в Сети своими доходами? Об этом – в программе "Историс".