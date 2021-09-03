В Москве выявлено 1 633 новых случая COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никериче

В столице за сутки выявили 1 633 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За это время госпитализировали 489 человек, на ИВЛ находятся 288 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В городе выздоровели еще 1 556 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 451 886", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в городе скончались 50 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперативном штабе напомнили, что для победы над пандемией необходима вакцинация. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уже более 38 миллионов человек в России вакцинированы от коронавируса двумя компонентами. Она подчеркнула, что хотя бы одну дозу вакцины получили 45,4 миллиона россиян, 38,5 миллиона из них уже завершили вакцинацию.