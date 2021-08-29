Врачи назвали способы борьбы с коронавирусом в школах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный внештатный специалист министерства здравоохранения по медицинской профилактике на Урале, врач-педиатр Сергей Токарев и бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказали о главных правилах, которые нужно соблюдать для борьбы с коронавирусом в школах. Об этом сообщает URA.RU.
Как рассказал Токарев, в школах необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также не допускать на занятия детей, у которых наблюдаются признаки ОРВИ.
"Со стороны образовательных учреждений важен контроль на входе в школы, ограничение излишних перемещений детей из кабинета в кабинет и по школе, чтобы уменьшить контакты", – подчеркнул врач.
Также, по его словам, классы необходимо регулярно проветривать.
В свою очередь, Малышев отметил, что на данный момент нет необходимости в вакцинации школьников против коронавирусной инфекции.
"Порядок, который сейчас есть, эффективен, когда дети занимаются в постоянных классах, а переходят только педагоги, за исключением узкоспециальных классов", – отметил он.
Он добавил, что в учебных заведениях нужно соблюдать социальную дистанцию.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов опроверг утверждения, что детей без прививки от коронавируса 1 сентября не пустят в школу. По его словам, только соблюдение противоэпидемиологических мер позволит продолжить учебный год в очном режиме. Министр добавил, что нет никаких планов перевода школьников на дистанционное обучение.
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