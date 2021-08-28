Глава Минобрнауки Фальков не поддержал идею отмены ЕГЭ для гуманитарных специальностей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков не поддержал идею об отмене ЕГЭ для школьников, планирующих поступать на гуманитарные направления. Об этом он сообщил на Российской креативной неделе в Москве.

"Я не могу поддержать такое предложение – делить физиков и лириков, гуманитариев и технарей, одним оставлять ЕГЭ, а другим оставлять возможность общаться с преподавателями", – заявил Фальков в ходе выступления.

По его мнению, было бы неправильно выводить часть абитуриентов из системы ЕГЭ. Министр также отметил, что при необходимости вузы сами вводят дополнительные вступительные испытания для поступающих на отдельные направления, и они уже применяются "там, где это оправданно".

"Мне кажется, система, которая есть, не лишена недостатков, наверное, как и любая другая, но она может совершенствоваться и сегодня позволяет огромному количеству выпускников школ спокойно простраивать свою траекторию и дальше учиться", – подчеркнул Фальков.

Вместе с тем министр заметил, что существующую систему можно и нужно развивать и улучшать, в том числе вводить дополнительные вступительные испытания.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал заявление Рособрнадзора о планах поменять модели ЕГЭ по всем учебным предметам. По его словам, инициативу в Думе приветствуют, но окончательная оценка будет дана в зависимости от изменений, которые будут внесены.

