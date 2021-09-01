Умер гитарист рок-группы "Зоопарк" Александр Храбунов

Фото: vk.com/id274798616/Дмитрий Акимов

Гитарист рок-группы "Зоопарк" Александр Храбунов скончался в Петербурге в возрасте 61 года. Об этом сообщается на странице Ленинградского рок-клуба в соцсети "ВКонтакте".

"Утром 1 сентября 2021 года после долгой и продолжительной болезни умер Александр Анатольевич Храбунов – советский и российский гитарист", – говорится в сообщении.

Александр Храбунов в 1977 году основал коллектив "Прощай, черный понедельник". Позже он познакомился с Майком Науменко, с которым создал новую группу "Зоопарк".

После распада "Зоопарка" Храбунов работал с коллективами The Hoox, Krakatau Surfers, Kaktuzz, "Зоо-Парк", "Санкт-Петербург" и "Учебно-лечебный коллектив "группа Триста".