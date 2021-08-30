Умер журналист-международник Всеволод Овчинников

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Журналист-международник, писатель-публицист, востоковед Всеволод Овчинников скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на его близких.

"Редакция выражает соболезнования родным и близким знаменитого журналиста", – говорится в сообщении.

Всеволод Овчинников был одним из ведущих советских послевоенных журналистов-международников. Около 40 лет он являлся корреспондентом и политическим обозревателем газеты "Правда", затем обозревателем "Российской газеты", где в последние годы вел постоянную рубрику "Час с Овчинниковым". Овчинников был в командировках в США, Никарагуа, Мексике, Индонезии, Индии. Впоследствии репортажи из этих мест были объединены в книгу "Стихия гонки".