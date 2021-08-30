Шаляпин рассказал подробности о состоянии супруги, заболевшей коронавирусом

Фото: instagram.com/shalyapin_official
Певец Прохор Шаляпин в беседе с Москвой 24 рассказал о состоянии своей супруги Татьяны Клаудии Девис, которая лечится от коронавирусной инфекции.
Ранее в СМИ появилась информация, что 42-летнюю женщину доставили в один из американских госпиталей сразу после свадьбы. Торжество состоялось в элитном отеле Лас-Вегаса. Сообщается, что у жены российского певца поражение 80% легких, она находится в коме на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Шаляпин пояснил, что его супруга заболела 3 августа. По словам артиста, сейчас он не получает информацию от докторов, которые за ней наблюдают.
"К сожалению, у меня нет связи с врачами, потому что она находится в госпитале в Саммерлине, в Лас-Вегасе. У меня связь только с ее мамой, она передает мне всю информацию. Она тоже там находится в тяжелом состоянии, но по крайней мере не на ИВЛ", – сообщил певец.
Дома за лечение Татьяны Девис отвечали нанятые врачи, которых ей посоветовали, рассказал Шаляпин. Его супруга приняла такое решение, чтобы не садиться на карантин, говорит артист.
"И эти доктора ее лечили вообще не в ту сторону. Они ей капали какую-то желтую жидкость. Не знаю, что это было. Потом она дышала какими-то стволовыми клетками для легких. Это то, что было на моих глазах. Они заставляли дышать ее сальбутамолом (препарат, который применяется для купирования приступов бронхиальной астмы. – Прим. ред.). Я, конечно, немножко напрягся, мне все это очень не нравилось. Где COVID-19 и где астма?!" – делится Шаляпин.
Певец рассказывает, что постоянно мерил супруге уровень содержания кислорода в крови с помощью электронных часов. По его словам, этот показатель все время падал и в итоге достиг 64%. После этой отметки часы перестали мерить уровень содержания кислорода, так как просто не рассчитаны на более низкие результаты, объяснил певец.
Шаляпин сообщил, что стоимость лечения в госпитале, в котором находится Татьяна Девис, составляет от 1,5 тысячи долларов в сутки. С учетом того, что в этой больнице также находятся ее отец и мать, общий счет может превысить 100 тысяч долларов, говорит певец. При этом в их страховке нет опции лечения от COVID-19, добавил Шаляпин.
"Я ей все время говорил, надо звонить 911. Мама мне говорит, что с КТ надо начинать, а это в любом случае ехать в больницу. А она боялась, что сразу пойдет на карантин по официальным сводкам. За это боялась, даже не за деньги. Но мне из-за того, что все же надо платить такие серьезные суммы, хотя у нее нет проблем с деньгами, было как-то неловко без ее разрешения вызывать скорую", – рассказал певец.
Артист отметил, что результаты его теста на коронавирус были отрицательными, так как он в свое время привился "Спутником V". За супругой в США Шаляпин ухаживал неделю, после ее отправки в госпиталь певец вернулся в Москву на запланированные съемки клипа.
"Какой от меня толк там, если меня не пустят к ней ни в палату, ни рядом? Это закрытое ковидное отделение. Мне рекомендуют огромное количество вариантов лечения. И БАДы, и все что угодно. Говорю: "Ребят, вы как себе это представляете?" Человек в реанимации в серьезном госпитале. Я должен приехать туда с этими БАДами и сказать: "Ой, передайте Тане?" – рассуждает Шаляпин.
Шаляпин поделился, что в отчаянии даже обращался за консультацией к астрологам. Также певец добавил, что в ближайшее время не планирует поездку к супруге в США.
"Что мне одному сидеть в доме в Лас-Вегасе? И как я ее навещу, если к ней все равно не пустят? Вы тоже это поймите. Мне что, под дверьми госпиталя стоять? Это огромное монолитное 50-этажное здание. Там меня не пустят дальше проходной, где ей можно что-то передать. И то не факт, что это сделают, потому что продукты передавать нельзя", – рассказал он.
Поездку в США можно будет планировать уже после выписки супруги из госпиталя, заключил Шаляпин.
Ранее с подозрением на COVID-19 в больницу попал один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин. Известно, что он впал в кому, а его легкие поражены на 80%.
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