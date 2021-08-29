Заболевшая коронавирусом супруга Прохора Шаляпина находится в тяжелом состоянии

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Новая супруга российского певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Девис, госпитализированная в больницу с коронавирусной инфекцией, по предварительным данным, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Известно, что 42-летнюю канадскую миллионершу доставили в больницу сразу после свадьбы. По некоторым данным, у женщины поражено 80% легких.

В настоящий момент Татьяна Девис находится в коме под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Точной информации о том, когда Девис заразилась COVID-19, нет. По одной из версий, ее состояние ухудшилось сразу после торжественной церемонии.

"Мне повезло, что я накануне свадьбы сделал прививку, поэтому болезнь меня миновала. А Таня медлила, не хотела прививаться и вот итог – коронавирус в тяжелейшей форме", – рассказал Прохор Шаляпин.

Друзья женщины не исключают, что уже сейчас она при смерти.

Свадьба Прохора Шаляпина и Татьяны Девис прошла в одном из элитных отелей Лас-Вегаса.

Ранее сообщалось, что один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин впал в кому. Легкие музыканта поражены на 80%. Брат артиста Тимофей Бурдин рассказал, что состояние Владимира крайне тяжелое.