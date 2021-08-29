Заболевшая коронавирусом супруга Прохора Шаляпина находится в тяжелом состоянии

Фото: instagram.com/sarafannoe__radio
Новая супруга российского певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Девис, госпитализированная в больницу с коронавирусной инфекцией, по предварительным данным, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Известно, что 42-летнюю канадскую миллионершу доставили в больницу сразу после свадьбы. По некоторым данным, у женщины поражено 80% легких.
В настоящий момент Татьяна Девис находится в коме под аппаратом искусственной вентиляции легких.
Точной информации о том, когда Девис заразилась COVID-19, нет. По одной из версий, ее состояние ухудшилось сразу после торжественной церемонии.
"Мне повезло, что я накануне свадьбы сделал прививку, поэтому болезнь меня миновала. А Таня медлила, не хотела прививаться и вот итог – коронавирус в тяжелейшей форме", – рассказал Прохор Шаляпин.
Друзья женщины не исключают, что уже сейчас она при смерти.
Свадьба Прохора Шаляпина и Татьяны Девис прошла в одном из элитных отелей Лас-Вегаса.
Ранее сообщалось, что один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин впал в кому. Легкие музыканта поражены на 80%. Брат артиста Тимофей Бурдин рассказал, что состояние Владимира крайне тяжелое.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: