Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане – СМИ

Фото: Zuma/ТАСС
Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане, сообщает Reuters со ссылкой на источник в партии политика.
По информации ТАСС, самочувствие 84-летнего политика удовлетворительное.
"Госпитализация была необходима для проведения тщательного клинического обследования", – сообщил источник.
Отмечается, что Берлускони находится в миланской больнице "Сан-Раффаэле" со вчерашнего дня. Политика в очередной раз будут обследовать после перенесенного год назад коронавируса.
Берлускони был госпитализирован с коронавирусом 2 сентября 2020 года. Позже врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию на ранней стадии. После Берлускони еще несколько раз попадал в больницу из-за проблем со здоровьем.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару был госпитализирован из-за продолжительной икоты.
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