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Политика

12:41

Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане – СМИ

политика

Фото: Zuma/ТАСС

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане, сообщает Reuters со ссылкой на источник в партии политика.

По информации ТАСС, самочувствие 84-летнего политика удовлетворительное.

"Госпитализация была необходима для проведения тщательного клинического обследования", – сообщил источник.

Отмечается, что Берлускони находится в миланской больнице "Сан-Раффаэле" со вчерашнего дня. Политика в очередной раз будут обследовать после перенесенного год назад коронавируса.

Берлускони был госпитализирован с коронавирусом 2 сентября 2020 года. Позже врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию на ранней стадии. После Берлускони еще несколько раз попадал в больницу из-за проблем со здоровьем.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару был госпитализирован из-за продолжительной икоты.

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