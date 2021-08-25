Иван Краско госпитализирован с инсультом

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Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию с инсультом, сообщает Пятый канал. 90-летнего актера госпитализировали в одну из петербургских больниц. Информацию подтвердила супруга знаменитости.

Известно, что состояние здоровья Ивана Краско резко ухудшилось несколько дней назад во время отдыха на даче. Изначально актера госпитализировали в 40-ю поликлинику Санкт-Петербурга, позднее народного артиста доставили в Центр имени Алмазова.

Подробности произошедшего ТАСС рассказал художественный руководитель театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков.

"У него легкий инсульт. Он в нормальном состоянии – шутил, разговаривал. Он в Алмазовском центре. Врачи сказали, что это все восстановится, надеемся, что все будет в порядке", – отметил он.

Актерскую карьеру Иван Краско начал в 1961 году, окончив Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. До 1965 года играл в Большом драматическом театре под руководством Г. А. Товстоногова. Позже перешел в Театре Комиссаржевской, где работает уже более 50 лет.

Краско является ведущим актером театра, исполняя главные роли в спектаклях "Утоли моя печали", "Тише, афиняне!", "Доходное место", "Эрос" и "Костюмер".

Ранее с подозрением на коронавирус госпитализировали народного артиста России Бориса Щербакова. Однако впоследствии диагноз не подтвердился.