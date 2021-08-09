Директор театра рассказал о состоянии Владимира Стеклова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народный артист РФ Владимир Стеклов, госпитализированный с коронавирусной инфекцией, идет на поправку. Об этом РИА Новости сообщил директор Московского современного художественного театра Руслан Банковский.

"Состояние стабильное. Идет на поправку", – рассказал Банковский.

О том, что народный артист госпитализирован с коронавирусом, стало известно 29 июля. Позднее о состоянии Владимира Стеклова рассказала его дочь, актриса Агриппина Стеклова. Она сообщила, что артист чувствует себя хорошо, дышит самостоятельно, а в больницу лег, чтобы "перестраховаться".

Владимиру Стеклову 73 года. Народный артист родился 3 января 1948 года в Караганде. Закончил Астраханское театральное училище. В настоящий момент является художественным руководителем Московского современного художественного театра.