Сын Михаила Боярского рассказал о состоянии отца

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Михаил Боярский находится дома после перенесенного в легкой форме ковида. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сын артиста Сергей.

"Папа находится дома… Он действительно некоторое время назад находился в больнице с коронавирусной инфекцией. Он был привит "Спутником V" в январе. Буквально сейчас должен был пройти ревакцинацию, но, к сожалению, не успел", – сказал он, отвечая на вопросы пользователей соцсети.

Боярский-младший предположил, что артист мог заразиться в театре.

Ранее появилась информация о госпитализации Михаила Боярского с коронавирусом. Сам он эти сведения позднее опроверг.

