Боярский опроверг слухи о своей госпитализации

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Актер Михаил Боярский опроверг информацию о том, что его госпитализировали с коронавирусом. Об этом он заявил телеканалу "Звезда".

"У вас неверные сведения!" – сказал он.

До этого сайт "Комсомольской правды" сообщал о госпитализации артиста в Боткинскую больницу из-за COVID-19.

В Театре имени Ленсовета также сообщали ТАСС, что народный артист госпитализирован с коронавирусом в одну из больниц Санкт-Петербурга. Отмечалось, что болезнь протекает легко.

Ранее российский модельер Валентин Юдашкин рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. По его словам, ПЦР-тест, который он сдавал после приезда из Италии, оказался положительным. Однако болезнь он перенес в легкой форме, чему поспособствовала, как считает сам модельер, прививка, которую он сделал еще осенью прошлого года.

