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Культура

10:45

Жена Мамонова сообщила об ухудшении состояния музыканта

культура

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Российский музыкант и актер Петр Мамонов находится в крайне тяжелом состоянии, его дыхание полностью поддерживается аппаратом ИВЛ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на жену артиста Ольгу Мамонову.

"Все очень плохо, все очень плохо, там осложнения жуткие. Все сейчас гораздо хуже, там даже о попытке самостоятельного дыхания речи не идет, там все гораздо сложнее. Горячая линия больницы говорит, что состояние крайне тяжелое, дыхание полностью на ИВЛ", – рассказала супруга Мамонова.

Ранее жена артиста говорила, что врачи начали постепенно выводить Мамонова из искусственной комы. Она добавила, что видела, как муж пошевелил пальцем.

1 июля стало известно, что Петр Мамонов находится в реанимации больницы в Коммунарке с коронавирусом. По словам жены музыканта, его состояние резко ухудшилось после нескольких дней домашнего лечения.

Супруги находились в деревне в Наро-Фоминске, поэтому факт заражения Ольга объяснить не смогла.

Жена Мамонова сообщила о его состоянии

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