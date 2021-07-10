Состояние Петра Мамонова из крайне тяжелого перешло в тяжелое

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Состояние Петра Мамонова стало лучше, в настоящее время вместо крайне тяжелого оно квалифицируется как тяжелое. Об этом РИА Новости рассказала жена актера и музыканта Ольга Мамонова.

"Сегодня десятые сутки его дыхание на ИВЛ, но вчера вечером и сегодня утром врачи впервые сказали, что состояние не крайне тяжелое, а тяжелое", – сообщила женщина.

Ранее супруга артиста говорила, что врачи начали постепенно выводить Мамонова из искусственной комы. Она добавила, что видела, как муж пошевелил пальцем.

1 июля стало известно, что Петр Мамонов находится в реанимации больницы в Коммунарке с коронавирусом. По словам жены музыканта, его состояние резко ухудшилось после нескольких дней домашнего лечения.

Супруги находились в деревне в Наро-Фоминске, поэтому факт заражения Ольга объяснить не смогла.

