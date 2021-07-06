Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Состояние музыканта и актера Петра Мамонова, госпитализированного с COVID-19, остается крайне тяжелым, он уже шестые сутки находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), рассказала его жена Ольга Мамонова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все так же: шестые сутки он под ИВЛ, состояние оценивается врачами как крайне тяжелое", – рассказала она.

1 июля стало известно, что Петр Мамонов находится в реанимации больницы в Коммунарке с коронавирусом. По словам жены музыканта, его состояние резко ухудшилось после нескольких дней домашнего лечения.

Она рассказала, что находились с супругом в деревне в Наро-Фоминске, поэтому факт заражения она объяснить не может.