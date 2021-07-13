Музыканта Петра Мамонова вновь перевели на ИВЛ

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Основателя группы "Звуки Му", поэта и актера Петра Мамонова снова перевели на ИВЛ. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, сообщает ТАСС.

"Петр Николаевич сейчас снова полностью на ИВЛ и в медикаментозном сне, состояние крайне тяжелое. Была попытка потихоньку выводить, но вчера все вернули обратно", – рассказала его жена и менеджер Ольга Мамонова.

Она добавила, что чувствует колоссальную поддержку от поклонников артиста и это позволяет ему держаться.

Ранее супруга артиста говорила, что врачи начали постепенно выводить Мамонова из искусственной комы. Она добавила, что видела, как муж пошевелил пальцем.

1 июля стало известно, что Петр Мамонов находится в реанимации больницы в Коммунарке с коронавирусом. По словам жены музыканта, его состояние резко ухудшилось после нескольких дней домашнего лечения.

Супруги находились в деревне в Наро-Фоминске, поэтому факт заражения Ольга объяснить не смогла.

