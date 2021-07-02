Путин наградил Петра Мамонова орденом Дружбы

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Актер и основатель группы "Звуки Му" Петр Мамонов награжден орденом Дружбы. Соответствующий указ, опубликованный на портале правовой информации, подписал Владимир Путин.

Уточняется, что награда вручена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

1 июля стало известно, что Петра Мамонова, которого ранее госпитализировали с COVID-19, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Накануне жена артиста рассказала, что Мамонов лечится в больнице в Коммунарке. Его состояние резко ухудшилось после нескольких дней домашнего лечения.

По ее словам, они с супругом находились в деревне в Наро-Фоминске, поэтому факт заражения она объяснить не может.

