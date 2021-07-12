Модельер Юдашкин переболел коронавирусом

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Российский модельер Валентин Юдашкин переболел коронавирусной инфекцией, сообщает "Интерфакс".

По словам модельера, ПЦР-тест он сделал после посещения Италии. Тест на COVID-19 оказался положительным.

"Слава богу, что еще осенью прошлого года я сделал прививку от COVID-19, что, по словам врачей, позволило мне перенести заболевание в легкой форме", – отметил Юдашкин.

Ранее российского актера и музыканта Петра Мамонова госпитализировали с COVID-19 и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Его состояние оценивается на данный момент как крайне тяжелое.

До этого народный артист РФ Лев Лещенко рассказал о том, что перенес четыре инфаркта после коронавируса.