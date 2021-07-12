Герой сериала "Клон" госпитализирован с тяжелой формой COVID-19

Фото: instagram.com/szafiroficial

Бразильского актера Лусиано Шафира госпитализировали после повторного заражения коронавирусом, сообщает UOL TV e Famosos.

Звезду сериала "Клон" доставили в медицинское учреждение 22 июня, он находится в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

Шафир записал обращение к поклонникам, опубликовав его на своей странице в Instagram.

"Привет, ребята. Я все же решил снять это видео... Чтобы показать, что я жив", – сказал актер.

Лусиано Шафир наиболее известен в России по роли Зейна в сериале "Клон" (2001).

Ранее сообщалось, что народная артистка России Вера Алентова госпитализирована в Москве из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.

Информацию о госпитализации актрисы подтвердили во ВГИКе, где она занимается преподавательством на кафедре актерского мастерства.