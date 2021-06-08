Рэпер T-Killah госпитализирован с пневмонией

Фото: instagram.com/t_killah

Рэпер Александр Тарасов, выступающий под псевдонимом T-Killah, попал в больницу с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус. Об этом РИА Новости рассказала его представитель.

"Да, это правда… Двусторонняя пневмония, подозрение на коронавирус", – сказала собеседница агентства.

Отвечая на вопрос о самочувствии музыканта, она заявила, что оно не очень хорошее.

В сентябре прошлого года сообщалось, что T-Killah почувствовал себя плохо и упал в обморок на вечеринке в честь дня рождения жены.

Прибывшая на место бригада медиков оказала всю необходимую помощь. Спустя некоторое время Александр пришел в себя.