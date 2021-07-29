Директор МСХТ рассказал, когда могут выписать актера Владимира Стеклова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Директор Московского современного художественного театра Руслан Банковский рассказал о состоянии народного артиста России Владимира Стеклова, госпитализированного с коронавирусом.

По его словам, состояние актера стабильное, планируется, что он пробудет в больнице неделю, пишет ТАСС.

"Состояние стабильное, ничего критического. Пробудет неделю. Проведут общеукрепляющие процедуры. Всем передает огромный привет", – отметил Банковский.

О госпитализации народного артиста России Владимира Стеклова стало известно 29 июля. Как сообщил его представитель, 73-летнего актера увезли в больницу на машине скорой помощи с подтвержденным COVID-19.