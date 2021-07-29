Дочь госпитализированного актера Стеклова рассказала о его состоянии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Госпитализированный с коронавирусом актер Владимир Стеклов чувствует себя хорошо и дышит самостоятельно, без помощи аппарата искусственной вентиляции легких, рассказала его дочь, актриса Агриппина Стеклова. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

"Он очень хорошо себя чувствует. Все прекрасно", – заявила Стеклова.

Также она опровергла появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что у актера наблюдается 50-процентное поражение легких.

"Я не владею такой информацией про 50%. Первый раз слышу", – сказала актриса.

Она добавила, что артист лег в больницу 28 июля, чтобы "перестраховаться".

О госпитализации народного артиста России Владимира Стеклова стало известно 29 июля. Как сообщил его представитель, 73-летнего актера увезли в больницу на машине скорой помощи с подтвержденным диагнозом COVID-19.