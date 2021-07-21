Юрий Антонов перенес болезненную операцию

Фото: instagram.com/yuryantonov_official/

Народный артист РФ Юрий Антонов перенес сложную операцию по замене искусственного сустава в ноге, ее провели в одной из клиник Вены. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Сейчас я нахожусь в Вене в частной клинике, где мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава, операция шла более трех часов. Очень болезненная. Но сейчас прихожу в себя", – рассказал певец.

Музыкант начал испытывать проблемы с суставом с 2018 года, когда он получил травму ноги. Тогда артиста неудачно прооперировали, после чего Антонову поставили искусственный сустав.

Ранее народный артист РФ Лев Лещенко рассказал, что перенес четыре инфаркта после коронавируса.

79-летний певец отметил, что инфекция, которой он переболел год назад, до сих пор не позволяет ему забыть о тревоге за собственное здоровье, а процесс восстановления для него оказался тяжелым.