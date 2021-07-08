Сергей Лазарев рассказал, чему научил его 2020 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Певец Сергей Лазарев рассказал, что прошлый год заставил его пересмотреть некоторые свои жизненные приоритеты. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Последние 20 лет моей жизни прошли в постоянной гонке. Я пытался вечно что-то кому-то доказать, как будто шел на какой-то рекорд, забывая про свое здоровье", – поделился артист.

Лазарев отметил, что в прошлом году жизнь будто замедлилась из-за пандемии. Благодаря этой вынужденной паузе он смог осознать нечто значимое.

"Я понял, что многого не замечал, многим не наслаждался! Я понял, что на самом деле важно! А важно успевать просто жить и радоваться моменту. Здесь и сейчас. Не для кого-то, а для себя и близких", – написал он в Instagram.

Ранее Сергей Лазарев допустил, что может участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" третий раз. Артист уже выступал за Россию в 2016 и 2019 годах. Оба раза он становился третьим.