Сергей Лазарев допустил, что может участвовать в "Евровидении" третий раз

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певец Сергей Лазарев допустил, что может участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" третий раз, сообщает "Газета.ру".

Артист уже выступал за Россию в 2016 и 2019 годах. Оба раза он становился третьим.

"Посмотрим, пока не знаю. Но возможно, третий раз будет победным. Я дважды был очень близок к этому", – отметил Лазарев.

Также он высоко отозвался о конкурсной песне Russian Woman, которую в этом году от России представляет певица Manizha.

"В этом выступлении много посылов. Это здорово, очень уникально. Думаю, это прекрасная смесь фолка, поп, рэп – всего", – добавил артист.

Ранее Сергей Лазарев выразил мнение, что добиться высоких результатов на музыкальном конкурсе "Евровидение" певице Manizha будет сложно.

Исполнитель рассказал, что лично знает коллегу и назвал ее "классной и самобытной", но не слишком подходящей под формат конкурса.

При этом Manizha, представляющая Россию на "Евровидении", вышла в финал конкурса.

В полуфинале певица выступала третьей по счету. Платье, в котором артистка появилась на сцене, сшито из тканей, которые прислали женщины разных национальностей со всей России. Во время выступления на экране велась трансляция россиянок, которые также пели вместе с певицей.

Второй полуфинал "Евровидения" состоится 20 мая. Финал конкурса пройдет 22 мая.

