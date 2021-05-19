Сергей Лазарев допустил, что может участвовать в "Евровидении" третий раз

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Певец Сергей Лазарев допустил, что может участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" третий раз, сообщает "Газета.ру".
Артист уже выступал за Россию в 2016 и 2019 годах. Оба раза он становился третьим.
"Посмотрим, пока не знаю. Но возможно, третий раз будет победным. Я дважды был очень близок к этому", – отметил Лазарев.
Также он высоко отозвался о конкурсной песне Russian Woman, которую в этом году от России представляет певица Manizha.
"В этом выступлении много посылов. Это здорово, очень уникально. Думаю, это прекрасная смесь фолка, поп, рэп – всего", – добавил артист.
Ранее Сергей Лазарев выразил мнение, что добиться высоких результатов на музыкальном конкурсе "Евровидение" певице Manizha будет сложно.
Исполнитель рассказал, что лично знает коллегу и назвал ее "классной и самобытной", но не слишком подходящей под формат конкурса.
При этом Manizha, представляющая Россию на "Евровидении", вышла в финал конкурса.
В полуфинале певица выступала третьей по счету. Платье, в котором артистка появилась на сцене, сшито из тканей, которые прислали женщины разных национальностей со всей России. Во время выступления на экране велась трансляция россиянок, которые также пели вместе с певицей.
Второй полуфинал "Евровидения" состоится 20 мая. Финал конкурса пройдет 22 мая.
Выступление Manizha стало самым популярным в YouTube "Евровидения-2021"
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