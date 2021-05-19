Manizha рассказала, что поможет ей победить в финале "Евровидения"

Фото: POOL/EPA/TASS/SANDER KONING
Manizha поделилась, с помощью чего планирует победить в финале "Евровидения". Об этом она рассказала на пресс-конференции по итогам первого полуфинала конкурса.
Певица призналась, что во время выступления в полуфинале была счастлива находиться на сцене.
"В финале я буду немного безумнее, чем сейчас, но я буду собой. Это помогает успеху", – отметила Manizha.
Представительница России призвала артистов чаще петь на русском языке на "Евровидении".
"Я очень горда тем, что я российская женщина, которая поет по-русски", – передает ТАСС слова певицы.
Она добавила, что считает русский язык прекрасным и невероятным.
Ранее стало известно, что Manizha вышла в финал международного конкурса "Евровидение". В полуфинале певица выступала третьей по счету. Во время выступления на экране велась трансляция россиянок, которые также пели вместе с певицей.
Иностранные журналисты высоко оценили выступление Manizha в полуфинале "Евровидения". Некоторые представители СМИ назвали его великолепным.
Второй полуфинал "Евровидения" состоится 20 мая. Финал конкурса пройдет 22 мая.
Певица Manizha оценила свои шансы на победу в "Евровидении"
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