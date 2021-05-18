Иностранные журналисты оценили выступление Manizha в полуфинале "Евровидения"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Manizha, которая представляет Россию на песенном конкурсе "Евровидение", может попасть в финал конкурса. Такое мнение высказали представители зарубежных СМИ, которые освещают мероприятие в Роттердаме, передает ТАСС.

"Номер Manizha очень свежий, актуальный. Думаю, многие ее поддержат за манеру выступления, посыл, за ее харизму", – сказала испанская журналистка Клара де Брубокс.

"Мне очень понравился номер Manizha, это шоу. Конечно, она передает энергетику сильной русской женщины", – прокомментировал эстонский журналист Эдгар Гергель.

Хорватская представительница СМИ Эмилия Гьякометти назвала выступление Manizha великолепным. По ее словам, певица является королевой-убийцей.

Уточняется, что журналисты наблюдают за конкурсом из пресс-центра, поскольку им запрещено присутствовать в зале из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Manizha выступила в первом полуфинале под третьим номером. Платье, в котором артистка появилась на сцене, сшито из тканей, которые прислали женщины разных национальностей со всей России. Во время выступления на экране велась трансляция россиянок, которые также пели вместе с певицей.

Всего в первом полуфинале выступят 16 конкурсантов из 39 заявленных ранее. Второй полуфинал "Евровидения" состоится 20 мая, а финал – 22 мая.