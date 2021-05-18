Manizha выступила в первом полуфинале "Евровидения"

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Певица Manizha, которая представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение", выступила в первом полуфинале. Трансляцию мероприятия в России ведет "Первый канал".

Певица выступала третьей по счету. Платье, в котором артистка появилась на сцене, сшито из тканей, которые прислали женщины разных национальностей со всей России. Во время выступления на экране велась трансляция россиянок, которые также пели вместе с певицей.

Всего в первом полуфинале выступят 16 конкурсантов из 39 заявленных ранее. Второй полуфинал "Евровидения" состоится 20 мая, а финал – 22 мая.

Manizha в Роттердаме поддерживают мама и сестра. Сама певица выражала уверенность, что выйдет в финал. При этом она подчеркнула, что больше всего хочет быть услышанной.

